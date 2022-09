Primes maladie 2023 : hausse moyenne de 6,6% en Suisse

Les primes maladie bondiront à nouveau en 2023, après quatre ans de stabilité. La prime moyenne atteindra 334,70 francs, en hausse de 6,6% par rapport à 2022, soit la plus forte hausse nationale enregistrée depuis 2010. En cause, la pandémie de Covid-19, qui a fortement impacté les coûts de santé, et un effet de rattrapage.

La prime moyenne augmentera dans tous les cantons. La hausse sera comprise entre 3,9% et 9,5%, selon les projections publiées mardi par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). L'augmentation la plus significative à l'échelle nationale est enregistrée en Suisse romande, dans le canton de Neuchâtel.





Le Jura, 2e plus forte hausse des cantons romands



Globalement, la prime moyenne des adultes s'étoffera par rapport à cette année de 6,6% à 397,2 francs et celles des jeunes adultes de 6,3% à 279,90. Pour les enfants, la hausse sera de 5,5% pour atteindre une prime moyenne de 105 francs.



Dans le Jura, la hausse dépasse la moyenne pour culminer à 7,9% (deuxième hausse la plus forte des cantons romands derrière Neuchâtel). Toutes les tranches d’âge verront leurs primes augmenter, les adultes de 7,8% à 436,9 francs, les jeunes adultes de 7,9% et les enfants de 6,1% à 108,6 francs. /ATS-jpi