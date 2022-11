Investir dans l’énergie solaire sans poser de panneaux sur son toit

Un nouveau concept fait son apparition dans la région pour promouvoir l’énergie solaire. Energie du Jura propose depuis ce vendredi à tout un chacun d’investir dans la transition énergétique par le biais de l’achat d’un ou de plusieurs panneaux solaires situés sur une toiture quelque part dans le canton. En contrepartie, l’investisseur peut bénéficier des recettes de la vente d’électricité. La démarche est lancée en partenariat avec la société Solarify. Une première installation est actuellement disponible sur le toit d’un bâtiment agricole à Bonfol avec un prix de 797 francs par panneau pour une rentabilité estimée de 2,4%. Une autre située à Courtemautruy sera mise en vente dans les prochains jours.





Un rendement entre 1 et 4%

Ce premier projet ajoulot est devisé à plus d’un million de francs. Sans financement participatif, la famille propriétaire n’aurait pas forcément pu se payer une telle infrastructure. « Il y a 1'368 panneaux en vente. Ensuite, les investisseurs récupèrent tous les trois mois les bénéfices pendant 35 ans », explique la cheffe de projet énergies renouvelables chez EDJ. Selon Juliana Leon, la personne qui a investi 797 francs peut récupérer plus de 1'000 francs à la fin. « C’est mieux que ce qu’on peut avoir si on laisse cet argent sur un compte en banque », ajoute la responsable. Cette dernière souligne toutefois que le « bénéfice n’est pas garanti ». Il dépend, en effet, des conditions du marché de vente de l’électricité, mais Juliana Leon estime qu’il est possible de compter sur un rendement entre 1 et 4%.