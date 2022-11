Des panneaux photovoltaïques dans un champ à Courtemaîche

Le Syndicat pour l’alimentation en eau de la Haute-Ajoie innove. Le SEHA – qui comprend sept communes dont Basse-Allaine - a installé 1'480 m2 de panneaux photovoltaïques dans un champ de la plaine de Courtemaîche. L’inauguration s’est déroulée ce vendredi après-midi. L’installation permettra d’assurer ainsi la moitié de l’électricité nécessaire à la station de pompage de Courtemaîche. Les panneaux ont été posés à une hauteur de 1m20 au-dessus du champ pour éviter les dégâts liés à des inondations, indique le président du SEHA Guy Juillard. Ils ont été fixés grâce à des pieux vissés dans le sol pour éviter d’avoir recours à du béton. Le projet a coûté 750'000 francs.

Le projet a été élaboré avant les débats sur une éventuelle pénurie d’énergie et l’augmentation des prix de l’électricité. Le projet tombe toutefois à point nommé et pourra être amorti non pas onze ans, comme initialement prévu, mais plutôt « en six à sept ans », précise Guy Juillard. Il s’agit de la première installation de ce type dans le Jura et le SEHA fait ainsi figure de pionnier alors que des projets similaires sont en cours de discussion dans les Alpes, notamment.