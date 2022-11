Quand Boncourt était terre de passage

Visée pédagogique

Cet ouvrage a été inspiré par la Fondation Novandi, fondée par Charles Burrus et désormais présidée par son fils Régis. L’organe vise à promouvoir le développement et l’épanouissement des jeunes. « Le livre est destiné en premier lieu à la jeunesse afin de l’inciter à exercer un esprit critique sur son environnement ainsi qu’à entreprendre des actions bénévoles et courageuses pour autrui », écrit Régis Burrus dans l’avant-propos de 1942-1944 – Boncourt, un dilemme suisse, désormais disponible dans les librairies de la région. Le livre est enrichi de dessins et quelques 200 photos ainsi que de vidéos accessibles via des QR Code, qui feront l’objet d’une exposition au Musée jurassien d’art et d’histoire l’an prochain.