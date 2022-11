Vincent Ducommun : « Magnifique de jouer le Brésil à la Coupe du monde »

C’est un duel de prestige qui attend l’équipe de Suisse à la Coupe du monde de football. Notre équipe nationale affronte le Brésil ce lundi à 17h. Notre consultant Vincent Ducommun était l’invité de La Matinale sur RFJ. Il a notamment souligné la chance pour les joueurs de disputer une telle rencontre : « C’est magnifique de jouer le Brésil à la Coupe du monde », s’est-il enthousiasmé. Il a toutefois souligné la qualité de l’effectif brésilien, très dense et très solide, malgré les absences annoncées de Neymar et Danilo. Selon Vincent Ducommun, la Suisse ne doit pas se cacher ce lundi soir, car ses chances existent. Elle doit évoluer avec ses principes de jeu, sans rien changer. D’après notre consultant, la Nati doit toutefois être « compacte » défensivement et profiter d’éventuels espaces pour briller en ruptures. La victoire initiale dans la compétition contre le Cameroun pourrait libérer les Helvètes, ce choc contre le Brésil pouvant représenter une forme de « joker » dans ce groupe G, selon l’ancien gardien des SR Delémont. /mle