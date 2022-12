Haute-Sorne dit trois fois oui

Les citoyens de Haute-Sorne ont glissé trois ouis dans l'urne ce dimanche. Ils ont accepté à 72,8% (747 oui contre 279 non) un crédit de 3'990'000 francs relatif à l’acquisition d'un terrain à Bassecourt et la construction d’un bâtiment pour les services techniques communaux. Ils ont également dit oui à une modification du règlement sur les constructions de Glovelier à 64% (630 oui contre 351 non). Enfin ils ont également accepté le nouveau règlement d'organisation et d'administration de la commune mixte de Haute-Sorne à 65% (634 oui contre 342 non). Le taux de participation s'élève à 18,9%. /tna