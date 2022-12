On pourra acheter de l’alcool dans les stations-service jurassiennes

Les Jurassiens pourront désormais acheter de l’alcool dans les stations-service du canton. Le Parlement a approuvé vendredi une motion de l’UDC Yves Gigon, par 33 voix contre 22 et 3 abstentions. La Loi sur les auberges sera ainsi modifiée.

Le débat a opposé inégalité de traitement et prévention. La première l’a donc emporté. La majorité des députés a soulevé que les stations-service n’étaient pas à la même enseigne que les détaillants ou les gares, où l’achat d’alcool est possible. Par ailleurs, seuls les cantons du Jura, de Neuchâtel et de Genève interdisent encore la vente dans les stations-service. A noter que le Parlement jurassien a – à travers sa décision – aussi fait un geste en faveur de Moutier, en vue du transfert de la ville. Le droit bernois permet en effet aux stations-service du territoire de vendre de l’alcool.

Le législatif n’a donc pas suivi la proposition du Gouvernement de rejeter cette motion. L’exécutif estimait que ce texte était une brèche à ne pas ouvrir et qu’il ne fallait pas faire d’entorse à la prévention. /rch