Les étudiants révoltés contre le projet de hausse des taxes universitaires

Récemment, le Grand Conseil avait adopté un postulat de la FEN qui charge le Conseil d’État d’examiner des pistes pour améliorer la situation financière des étudiants. Aujourd’hui, avec le projet d’augmentation des taxes, les représentants des étudiants ont donc le sentiment que le Canton ne se soucie pas de cette problématique. Crystel Graf affirme quant à elle les avoir entendu et globalement partager leurs préoccupations. Elle rappelle toutefois que la situation n’est pas seulement celle des étudiants et qu’elle doit être envisagée globalement. « L’argument de la précarisation est un argument que l’on va entendre et qu’on entendra dans les discussions qui auront lieu. Le but aujourd’hui était vraiment de pouvoir poser ce dossier sur la table et d'en discuter », souligne la conseillère d’État.