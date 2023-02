La Bibliothèque des jeunes ressort la tête de l’eau

Antonella Donadei ne cachait pas sa joie ce mercredi matin. « Une bibliothèque qui est fermée ne sert à rien », s’exclame-t-elle. La bibliothécaire s’avouait très heureuse : « On a entendu les lecteurs nous demander quand ils pourraient revenir, on a reçu des mails de leur part, ils se réjouissaient de revenir… et là, on reprend le rythme habituel pour être au service du public, tout simplement. » /tbe