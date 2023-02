Les bonnes notes de l’apprentissage dans le Jura

« C’est tout à fait acceptable »

Cependant, si le nombre d’apprentis est élevé par chez nous, ils sont moins qu’ailleurs à corriger leur cursus en cours de route. Clément Schaffter donne les chiffres annuels : « on se situe à 10% de résiliation de contrat des jeunes en formation professionnelle, c’est-à-dire environ 250 personnes par année. C’est tout à fait acceptable ». Ces statistiques sont stables sur les quatre-cinq dernières années. On peut parler d’une particularité jurassienne, estime le responsable. Il faut dire que le canton met les moyens pour encadrer les jeunes : deux personnes travaillent à 100% pour les aider. La première suit les jeunes en difficulté et la seconde les aide lorsqu’ils sont en résiliation pour retrouver rapidement une place.

« Cet encadrement individuel est vraiment une particularité jurassienne », insiste Clément Schaffter. Et puis, « toutes les résiliations ne sont pas négatives, nuance-t-il, certains ont fait un mauvais choix professionnel… Pour eux, c’est mieux de trouver une autre voie ».







Un environnement économique particulier

De plus, l’environnement économique jurassien est aussi particulier. « Les entreprises de la région ont l’habitude de former », analyse le responsable du domaine formation professionnelle. « La formation duale correspond au besoin des entreprises jurassiennes. Donc elles forment beaucoup et depuis longtemps. La formation professionnelle est clairement un atout pour le canton du Jura », selon lui.





Le Covid-19 met son grain de sel

La pandémie de coronavirus a impacté les choix professionnels des jeunes dans le Jura. Clément Schaffter estime qu’on peut attribuer 1,5% de résiliation à la crise du Covid-19 durant la période 2019-2021. « La pandémie a eu une influence sur le travail en entreprise et sur la formation en école avec notamment le télétravail, note le responsable. La pénibilité au travail a eu aussi un impact plus fort pendant la pandémie, notamment dans le domaine de la santé. Tout cela a pesé et a pu décourager des apprentis à poursuivre dans certains domaines ». /lbe