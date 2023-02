Condamnation dans l’affaire de la sextape au Mucivi

Un verdict dans l’affaire de la sextape au Musée des civilisations de l’Islam à La Chaux-de-Fonds. Deux hommes ont été reconnus coupables d’extorsion et de chantage et condamnés à des peines avec sursis. L’audience s’était tenue le 8 avril de l’an passé au Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds. Après avoir eu une relation sexuelle filmée à son insu, un responsable du Mucivi a accusé les deux individus d’avoir tenté de lui soutirer 20'000 francs sous peine de diffuser la vidéo à large échelle. Les faits s’étaient déroulés en septembre 2020 dans une des chambres de l’établissement chaux-de-fonnier.

Le premier prévenu, absent lors de l’audience, a organisé la venue de la femme depuis la France. Cette dernière lui a ensuite transmis la vidéo des ébats. Pour son rôle dans cette affaire, il écope de sept mois de prison avec sursis pendant deux ans. Son avocat n’entend pas faire appel.

Le second prévenu a nié connaître la femme et le plaignant, au contraire de l’autre accusé avec qui il a eu plusieurs appels ou tentatives d’appels au moment de l’affaire. Des contacts réguliers, voire insistants, justifiés par la reprise de son appartement par ce dernier et des documents arrivant dans la boîte aux lettres et dont il avait besoin. Des explications qui n’ont pas été retenues et jugées plausibles par le tribunal. Il est donc condamné à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à 80 francs, soit un total de 12'800 francs assortie d’un sursis de deux ans, ainsi qu’à 1'000 francs d’amende. Son avocat ne sait pas encore si son client fera appel. /jpp