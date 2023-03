Une nouvelle bourse pour les étudiantes en soins infirmiers

Les étudiantes et étudiants en soins infirmiers qui rencontrent des difficultés financières pour finir leur cursus pourront tenter d’obtenir une aide financière. Le Zonta club Delémont annonce ce mercredi le lancement de la bourse Eglal Zaklama Lachat. L’époux de cette ancienne membre de l’organisation caritative, médecin et chirurgienne décédée il y a trois ans, a décidé d’honorer sa mémoire en créant un soutien financier spécial à l’attention de futurs professionnels de la santé. Cette aide de 5'000 francs sera accordée à une étudiante ou un étudiant qui vit dans le Jura historique et suit un Bachelor à la HE-Arc santé. Cette nouvelle bourse sera proposée tous les deux ans. /comm-alr