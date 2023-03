Barrage HCA-HCC : le point sur la sécurité

HC Ajoie-HC La Chaux-de-Fonds : un barrage à gros enjeu sportif, mais aussi émotionnel. Le premier acte entre les deux formations de hockey sur glace est au programme jeudi à Porrentruy. Les forces de l’ordre seront à pied d’œuvre pour assurer le bon déroulement de l’événement.

Les polices cantonales jurassienne et neuchâteloise, puis municipales de Porrentruy, Delémont et La Chaux-de-Fonds, vont travailler de concert. Elles seront aux côtés des services de sécurité privés et des clubs. La police cantonale confie qu’elle gèrera la circulation et les parcages, facilitera les flux de supporters et veillera à éviter les frictions. Le dispositif sécuritaire sera le même que pour les autres matches de National League à Porrentruy.

Responsable de la sécurité au HC Ajoie, Alain Guédat précise que les déplacements des supporters se feront en cars. Les fans chaux-de-fonniers seront directement acheminés dans le secteur « visiteur » de la Raiffeisen Arena. Le fait qu’il n’y ait que 160 supporters adverses ne change rien au dispositif, selon Alain Guédat. En cas de besoin, il y aura simplement plus de place pour intervenir. Le responsable évoque une estimation de 50 supporters neuchâtelois à risque. A titre de comparaison, elle était de 15 personnes du côté des fans de Langnau lors des play-out. Alain Guédat salue d’ailleurs un comportement exemplaire des Emmentalois.

Place maintenant au barrage contre le HCC. « Nous avons des souvenirs tendus avec certains supporters chaux-de-fonniers en Swiss League, mais il y a deux ans que nous ne les avons pas vus », dit Alain Guédat, qui espère que de l’eau a coulé sous les ponts. /rch