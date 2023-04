Deux sans-faute aux Olympiades suisses de mathématiques

Deux élèves d'école secondaire ont remporté des médailles d'or aux Olympiades suisses de mathématiques. Mathys Douma, du Lycée cantonal de Porrentruy et Bora Olmez, de l'International School Basel, ont obtenu le maximum de points, « une prestation extraordinaire ».

« C'est un fait plutôt rare que quelqu'un parvienne à répondre à toutes les questions correctement », explique Paul Seidel, président des Olympiades suisses de mathématiques, cité dans un communiqué publié lundi.

En outre, quatre médailles d'argent et six médailles de bronze ont été décernées. Deux médailles d'argent et trois de bronze sont revenues à des participants de Suisse romande.

Au total, 1692 jeunes avaient participé au premier tour des Olympiades de mathématiques de cette année. Vingt-cinq d'entre eux se sont qualifiés pour la finale, qui s'est déroulée à la mi-mars à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich. Les examens contenaient des problèmes des domaines de l'algèbre, de la géométrie, de l'analyse combinatoire et de la théorie des nombres. /ats-jad