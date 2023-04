La teinture des œufs, merveille de tradition familiale

Les Fêtes de Pâques sont aussi l’occasion pour les familles de se retrouver autour de certaines traditions. Parmi celles-ci, la décoration des œufs. Une coutume bien ancrée, dont les origines remonteraient à l’Antiquité. Ici dans la région, la teinture des œufs de manière naturelle est très répandue. On utilise par exemple des pelures d’oignons, et pour les motifs des herbes sauvages. C’est un véritable rituel pour la famille Muster-Spieser à Corcelles. Vanessa, Melinda, Kelly, leur maman Suzy et les petits-enfants nous ont ouvert les portes de leur cuisine. Les opérations sont maîtrisées, de la préparation de la décoction de pelures à l'application des herbes contre les coquilles, en passant par l'emballage des oeufs dans des bas et la cuisson bien sûr. Mais la première étape se passe dans la nature : la sélection des herbes sauvages qui offriront leurs élégantes silhouettes.