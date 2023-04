La Fondation les Castors a 50 ans

La principale institution du Jura pour la prise en charge des adultes en situation de handicap fête ce lundi son 50e anniversaire. La Matinale a consacré une heure et demi spéciale à la Fondation les Castors, son demi-siècle d’activités et l’avenir de l’institution. Retrouvez ci-dessous les entretiens réalisés avec les dirigeants, collaborateurs et bénéficiaires de la Fondation.





Les Castors se présentent

La Fondation créée en 1973 regroupe plus de 340 bénéficiaires et environ 280 collaborateurs dans le Jura. Ses Activités se répartissent dans trois établissements principaux, les ateliers protégés, le Foyer de Porrentruy pour un accueil de jour et le Foyer des Fontenattes pour les personnes qui nécessitent le plus de soins.