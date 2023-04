Café des Arts : Brigitte Rosset

Si Molière est l’un des plus grands auteurs du théâtre classique, il ne faut pas s’empêcher de modeler ses textes. Brigitte Rosset et Christian Scheidt s'attaquent aux Femmes savantes, comédie écrite en 1672.

Les Femmes trop Savantes sera joué vendredi 28 avril à la salle de l’Inter à Porrentruy. La pièce s’amuse des rapports entre hommes et femmes et du jeu de la domination. La comédienne et humoriste Brigitte Rosset et ses partenaires sur scène dévoilent un Molière dont les textes ont encore du sens aujourd’hui… et en jouant cette pièce à trois comédiens, on peut s’accorder un peu de liberté.