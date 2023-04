Ponction salariale des employés de l’Etat validée au Parlement

Les employés de l’Etat jurassien devraient bel et bien participer au rétablissement des finances cantonales. Le Parlement cantonal a validé ce mercredi une contribution – soit une réduction - de 1,9% des salaires de tous les membres de la fonction publique. Cette contribution entrera en vigueur dès 2024 et s’étendra sur une période de trois ans. La mesure a été retenue par 32 voix contre 24 et 3 abstentions face à une autre proposition portée par la gauche : une baisse de 1% pour les salaires bruts jusqu’à 7'000 francs et de 2% pour les rémunérations supérieures.

Le Parlement a également validé le principe de cette ponction par 45 voix contre 4 et 10 abstentions face à un amendement du député PCSI Vincent Hennin qui souhaitait l’abandon de cette mesure au profit d'une réduction linéaire des dépenses de l'Etat, arguant que les membres de la fonction publique avaient déjà été touchés par d’autres mesures d’économies ces dernières années.

Ce vote s’inscrit dans le cadre des débats ce mercredi sur le Plan équilibre 22-26. Ce dernier vise à atteindre une amélioration structurelle des finances de l’Etat de l’ordre de 40 millions de francs d’ici 2026. Les députés jurassiens se prononceront sur les autres mesures du programme d’économies dans l'après-midi. L’approbation du Plan équilibre devra également passer par un vote final via un arrêté sur l’actuation du Plan financier 23-26. /gtr-fco