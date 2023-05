Un cheval retrouvé mort dans un trou près du téléski des Breuleux

Macabre découverte à proximité du téléski des Breuleux cette semaine. Un cheval est tombé dans un trou à environ dix mètres de profondeur dans un pâturage sur le territoire de Villeret. Une information relayée par le Franc-Montagnard ce samedi.

La pouliche de race comtoise n’avait plus donné signe de vie depuis dimanche dernier. Sa propriétaire a donc diffusé un message d’alerte sur les réseaux sociaux dans l’espoir de la retrouver. Mais le cheval avait chuté dans un trou probablement entre samedi et dimanche. Celui-ci s’était formé sur le pâturage à cause des pluies de ces derniers jours. C’est ce qu’on appelle un « karst ».

Les sapeurs-pompiers d’Erguël et de Bienne sont intervenus sur place mardi, rapporte le journal des Franches-Montagne. Mais il n’y avait rien à faire, impossible d’extraire l’animal de la faille karstique. Il ne restait donc plus qu’une solution : laisser la dépouille et reboucher le trou.

Contacté par le maire des Breuleux Renaud Baume, l’Office bernois des eaux et des déchets a assuré qu’il n’y avait aucun risque de pollution. Entre 20 et 30 mètres cubes de pierres et gravats seront nécessaires pour combler entièrement l’érosion. /ddc