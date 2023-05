Quelque 8'500 entrées, au Dritchino Festival

Les festivaliers se sont montrés très enthousiastes et ont été nombreux à réclamer une prochaine édition… Cela reste toutefois de la musique d’avenir, pour le moment : « On doit tout scruter. L’analyse des finances nous permettra de dire si on propose ou non une deuxième édition du Dritchino », révèle Serge Surgand, qui estime qu’il faudra quelques semaines pour faire les différents calculs. « On ne peut pas encore se prononcer, mais d’après les retours que j’ai eus, pas mal de gens souhaiteraient nous voir revenir ! »

Des photos du Dritchino Festival sont à découvrir ici. /cto