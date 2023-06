Le Quotidien Jurassien célèbre ses 30 ans

Le Quotidien Jurassien (QJ) a marqué jeudi son 30e anniversaire avec un cahier spécial qui retrace son histoire et son évolution dans un monde médiatique en mutation. Quotidien d'information indépendant né de la fusion du Démocrate et du Pays, il aime à se définir comme le quotidien des Jurassiens, un produit authentique du terroir confectionné avec savoir-faire et passion.

« Le QJ a fait sa place dans un environnement en constante mutation au plan sociétal, politique, économique et surtout technique », note son rédacteur en chef Rémy Chételat dans son éditorial. Ce titre a réussi à surmontrer les difficultés grâce à un socle d'abonnés et d'annonceurs fidèles.

Comme pour l'ensemble de la presse suisse, l'existence du QJ a été chamboulée par l'arrivée d'Internet sur le plan de la publicité mais aussi des habitudes de consommation des lecteurs. Durant ces 30 années, le titre aura aussi senti le vent du boulet, comme l'écrit le rédacteur en chef en évoquant la faillite de Publicitas en 2018.

Pour répondre à la demande d'une partie de ses lecteurs, le QJ a introduit il y a un peu plus d'un an la diffusion d'informations en continu sur son site Internet. « Une révolution dans la manière de concevoir et de confectionner l'information pour la rédaction », souligne Rémy Chételat.

Le QJ revendique son indépendance face aux partis politiques et aux groupes de pression. Il a su résister à la concentration des titres, échappant à l'absorption par un grand groupe de presse. Imprimé dans le canton du Jura, le QJ se plaît à relever que son centre de décision est dans la région.

C'est le 1er juin 1993 que le Démocrate à Delémont et le Pays à Porrentruy surmontaient leur rivalité religieuse et politique et donnaient naissance au Quotidien Jurassien. L'objectif de cette fusion était de permettre à la région de conserver un journal économiquement fort et indépendant. /ATS