L’école primaire de Bassecourt inaugurée

L’école primaire de Bassecourt a ouvert ses portes. Le bâtiment qui accueille environ 150 élèves a été agrandi et rénové. Une annexe de quatre classes a été rajoutée l’été dernier. Les extérieurs ont également fait peau neuve dernièrement avec de nombreux jeux à disposition des enfants. Après des années de transformation, Haute-Sorne s’est doté d’une infrastructure essentielle, selon les autorités communales.

Samedi matin, Lena, Medina et Louanne faisaient visiter leur classe. Les trois élèves de 8e année harmos aiment beaucoup le nouveau mobilier. « Avec un bouton, on peut lever le banc », relève une des jeunes filles. Ils sont aussi équipés de roulettes afin de pouvoir les déplacer facilement dans la classe. L’enseignant Nicolas Chapuis précise que le fait de pouvoir se lever pour faire certains exercices permet aux enfants de se tenir éveillés. « C’est plus dynamique », assure le maître d’école. Des outils digitaux ont aussi fait leur apparition. Les trois élèves nous expliquent que le tableau digital est très apprécié : « c’est un tableau tactile, avec les mains ou avec un stylo. C’est comme une grande tablette ».