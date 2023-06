Faut voir avec le maire : Courchavon

Il est l’un des plus jeunes maires du canton. Julien Lallau, élu tacitement et à la tête de Courchavon depuis le 1er janvier dernier, a 35 ans, est papa depuis quelques mois et se passionne pour de nombreux domaines, notamment la nature et l’aviation. Sa jeunesse lui permet peut-être d’apporter un peu « plus de fraîcheur et de dynamisme ». Affilié au PLR, il s’est présenté à la mairie avec l’étiquette de l’Entente villageoise, dans un ancien fief du Centre. « Le but c’est d’œuvrer pour les projets de la commune, mettre ces étiquettes de côté », explique-t-il.