Faut voir avec le maire : Delémont

Faut voir avec le maire a accueilli une dernière fois un maire jurassien ce mardi. L'élu PCSI Damien Chappuis, d’abord conseiller communal puis député au Parlement jurassien, a été élu pour la première fois à la mairie de Delémont en 2015. En fin d’année dernière, il s’est retiré de la mairie durant quelques semaines pour soigner une addiction. Il a rendu cette démarche publique et a choisi la transparence. « Ça a été un choix de ma part et non pas une obligation. (…) Il fallait une certaine dose de courage, d’honnêteté et de sincérité, c’est ce que j’ai voulu transmettre par l’intermédiaire de mon annonce publique », a expliqué Damien Chappuis qui s’est exprimé pour la première fois à ce sujet depuis son retour à la mairie en début d’année. « J’ai rendu cela public au matin-même, lorsque j’ai pris le train pour me déplacer en thérapie. Je ne m’attendais pas encore aux différentes étapes que j’allais traverser, des étapes qui sont assez conséquentes », a-t-il admis, avant d’ajouter : « Un grand chemin a été parcouru mais il me reste encore beaucoup de choses à faire ». Damien Chappuis affirme désormais : « Je suis aux affaires, le but est de remplir mon rôle ».