Pas de vieille ville sans voiture à Delémont, sauf exceptions

La vieille ville de Delémont ne passera pas à un régime sans voiture, sauf exceptions et de manière ponctuelle. C’est la réponse que le Conseil communal a donné récemment à un postulat de Florine Jardin (PCSI) accepté en octobre 2025 par le Conseil de ville. Le texte demandait d’étudier la mise en place d’un projet pilote de vieille ville sans voiture. La réponse de l’exécutif communal figure à l’ordre du jour de la prochaine séance du législatif qui est prévue lundi. L’exécutif indique que l’idée d’un projet pilote a fait l’objet d’un avis défavorable du Conseil des seniors ainsi que des commerçants. Seule l’Association Vieille Ville a émis une opinion favorable. Le Conseil communal souligne également que la vieille ville de Delémont ne comprend pas de grand attracteur commercial, en comparaison avec d’autres communes dont les vieilles villes sont piétonnes. L’exécutif affirme aussi que la gestion et les contrôles d’accès des riverains ou ayants-droits seraient difficiles, voire impossibles, sans une présence policière continue. Quant à l’idée de mettre en place des macarons ou une fermeture physique avec des badges d’accès, elle est jugée comme n’étant « pas réaliste ». Le Conseil communal a ainsi choisi de retenir une mesure qui permet de mettre en place une vieille ville sans voiture ponctuellement, lors de manifestations et d’évènements organisés avec les milieux concernés, en particulier les commerçants et les habitants, comme c’est déjà le cas pour la Danse sur la Doux ou Delémont’BD. L’exécutif rappelle, enfin, qu’il entend créer une zone de rencontre, soit avec une vitesse limitée à 20 km/h, pour l’ensemble de la vieille ville dans les deux à trois prochaines années. /comm-fco