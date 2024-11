Budget 2025 : hausse des impôts en vue à Delémont

L’administration n’échappe pas aux coupes. Le Conseil municipal veut poursuivre la réduction progressive des effectifs et prévoit une diminution de 5,54 EPT en 2025. Il projette également une réduction de 1,2 EPT début 2026. Sur la base d’un audit de la société COMPAS sur les ressources, les prestations et l’organisation des services de la Ville, l’exécutif a retenu 80 mesures qui permettraient une économie de presque 2 millions par année entre 2025 et 2027.

Le Conseil communal souhaite revoir la répartition des tâches et des charges entre les communes. Il annonce ainsi soutenir la création d’un groupe de travail chargé d’examiner la fusion de communes dans le district de Delémont et des répartitions des charges intercommunales « plus équitables ».





Forte baisse des recettes fiscales

Ces mesures proposées par le Conseil communal visent à faire face à une baisse « conséquente » des recettes fiscales pour un montant total de plus de 2,5 millions de francs, représentant un manque à gagner de 700'000 francs pour les personnes physiques et de plus de 1,5 million pour les personnes morales (entreprises). Sans les différentes solutions élaborées par l’exécutif pour respecter le plan d’assainissement, le budget présenterait un déficit de 1,3 million de francs. /gtr-rch