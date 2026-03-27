Les Caves du château pourraient recevoir aussi à l’extérieur

La ville de Delémont et le tenancier des Caves du château ont trouvé un compromis. Léo Macquat souhaite depuis de longs mois ouvrir une terrasse sur la Place Monsieur. Le printemps dernier, une pétition avait été remise au Conseil communal pour permettre à l’exploitant de servir ses clients à l’extérieur. Le permis de construire, publié dans le dernier Journal officiel, indique que trois places de stationnement seront occupées par l’établissement public, qui se trouve au sous-sol du château, propriété de la ville. La terrasse en bois sera équipée de parois en bois anti-bruit et brise-vue sur deux côtés. Le délai d’opposition court jusqu’au 27 avril. /ncp