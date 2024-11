Le Conseil communal de Delémont veut mieux dialoguer avec le Conseil de ville

Le Conseil communal de Delémont souhaite apaiser les tensions avec le Conseil de ville. L’exécutif a décidé d’organiser une rencontre avec toutes les formations représentées au législatif. La réunion comprendra le président de chaque groupe politique qui sera accompagné d’un autre élu de son parti. Elle se tiendra le 28 novembre en prévision du vote du budget devant le plénum du législatif. Des rencontres de ce type pourraient être mises en place sur d’autres dossiers.

Le Conseil communal relève qu’une forme de méfiance, voire de défiance, s’est instaurée avec le Conseil de ville. Le maire de Delémont évoque « un climat assez délétère » entre les deux pouvoirs.





Un dialogue à renouer

« Il y a une vraiment une volonté de la part du Conseil communal de restaurer le dialogue », affirme Damien Chappuis pour expliquer la démarche lancée par l’exécutif. L’exécutif delémontain fait également son autocritique : « Oui, nous avons commis certaines erreurs et le but est de ne plus les commettre à l’avenir », reconnaît Damien Chappuis qui relève que les difficultés financières actuelles de la ville peuvent aussi expliquer la situation. Un autre élément possible tient à la composition des commissions. Ces dernières comprennent des personnes qui ne siègent pas forcément au Conseil de ville, ce qui peut gêner la transmission d’informations. Une révision générale du règlement d’organisation de la commune municipale (ROCM) est d’ailleurs à l’ordre du jour et une commission spéciale a été nommée récemment à cet effet. Le thème de la composition des commissions pourrait, ainsi, être abordé dans ce cadre.