Une hausse de la quotité d’impôt réduite pour le budget 2025 de Delémont

D’autres décisions liées au budget

Le Conseil de ville de Delémont a également accepté ce lundi soir par 29 voix contre 8 et 4 abstentions une révision du règlement relatif à l’allocation de naissance et d’adoption dans le but de faire des économies. La somme versée passera de 500 à 300 francs pour toute nouvelle naissance et adoption sans progression du montant en fonction du nombre d’enfants dans la fratrie, alors qu’il se situait jusqu’à présent à 750 francs dès le troisième enfant. La mesure permettrait d’économiser près de 50% des allocations versées qui se montaient à 52'720 francs, au total, en 2023. Une autre révision qui concerne le règlement sur l’octroi de bourses et d’allocations d’incitation à la formation a aussi été adoptée par 30 voix contre 9 et 2 abstentions. Elle prévoit que la bourse communale représente désormais 15% de la bourse cantonale, plafonnée à 1'300 francs. Le changement engendrera 38% d’économies par rapport à la pratique actuelle, soit 51'000 francs en comparaison avec 2023. L’allocation d’incitation à la formation sera, quant à elle, encadrée dans une ordonnance, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent.

A noter encore que le Conseil de ville de Delémont a avalisé une demande d’autorisation de vente de la colonie du Creux-des-Biches au Noirmont par 20 voix contre 16 et 5 abstentions. Il a, enfin, adopté par 31 voix contre 4 et 6 abstentions un crédit de 1,9 million de francs pour l’acquisition et l’extension du réseau de chauffage de la Bourgeoisie de Delémont dans le secteur nord-est de la ville. La décision dépendra toutefois de l’acceptation finale du budget 2025. /fco