L’Air de rien varie les plaisirs de la scène avec un accent théâtral plus prononcé

L’Air de rien fait la fête en chanson, en musique et en théâtre. L’ensemble vocal de Saignelégier présente son nouveau spectacle « Jukebox » les 5, 6, 11 et 12 avril à la salle de spectacle de Montfaucon. L’histoire se déroule dans un restaurant de campagne où le patron, alcoolique abstinent, va vivre une nuit d’ivresse avec un jeune client qui noie ses soucis sentimentaux dans l’alcool. La pièce mêle chant, musique et comédie. Cette année, l’Air de rien a voulu donner plus de poids à la partie théâtrale en faisant appel pour la première fois à un metteur en scène, en la personne de Célien Milani, afin de franchir une étape. « Dans les spectacles précédents, on y intégrait déjà des petites saynètes (…) mais là peut-être qu’on se permet un peu plus d’audace », souligne le président de la chorale. Sébastien Boillat a donné pour seule directive le décor de la pièce, à savoir la salle d’un restaurant. Le metteur en scène delémontain a ensuite imaginé une adaptation du film « Un singe en hiver » sorti en 1962 avec Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo à l’affiche et réalisé par Henri Verneuil. Les acteurs régionaux Sophie Studer, Jean-Mi Morize et Marinel Mittempergher seront accompagnés sur les planches par une trentaine de choristes ainsi que le pianiste Jonas Lachat, le guitariste Quentin Barth et le percussionniste Simon Prongué.