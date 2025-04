La Bible de Moutier-Grandval mise à l’honneur à Porrentruy

La Bible de Moutier-Grandval est mise en avant à Porrentruy. De nombreux évènements sont organisés par la section bibliothèque cantonale de l’Office de la culture le samedi et par celle de l’archéologie le dimanche. Géraldine Rérat-Oeuvray bibliothécaire cantonale explique que « c’était une volonté politique de ne pas présenter des activités autour de la Bible uniquement à Delémont ». Au programme, des conférences, des projections de films, mais aussi un atelier didactique. De quoi amuser les plus petits comme les plus grands.