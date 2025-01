Delémont doit se montrer solidaire avec les réfugiés palestiniens

Delémont veut apporter son soutien aux réfugiés palestiniens. Le Conseil de ville a approuvé lundi une motion allant en ce sens. Le texte porté par l’élu Colin Vollmer (PS) a été avalisé par 22 voix contre 15 et 3 abstentions. Il demande au Conseil communal de « se déclarer publiquement et officiellement prêt à accueillir des personnes réfugiées de Palestine à Delémont ». Il enjoint également l’exécutif à s’engager activement auprès de la Confédération et du canton du Jura pour la protection et la prise en charge directe de ces personnes. Le Conseil communal appelait au rejet de la motion. Le maire, Damien Chappuis, a notamment expliqué qu’il aurait été plus opportun d’utiliser l’outil de la résolution. La ville de Delémont n’a, en effet, aucune compétence en matière d’asile.

Au chapitre des motions, le Conseil de ville a également accepté un texte de Maël Bourquard (PS). Ce dernier demande à l’exécutif de mettre en place des processus d’assurance qualité au sein du service financier. Le Conseil communal est, par ailleurs, chargé, sur la base de cette expérience, d’évaluer la pertinence de reproduire l’exercice pour d’autres départements ou services. /alr