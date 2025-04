Le nouveau bâtiment des Planchettes voit le jour

Les Pénates peuvent à présent profiter de leur nouveau bâtiment. L’extension de l’EMS à Porrentruy, en travaux depuis deux ans, a été inauguré vendredi. Le projet est le résultat d’un mandat d’étude parallèle remporté par Burri Partenaires. Le nouveau bâtiment, conçu notamment pour abriter le pôle administratif, a permis de libérer sept chambres pour de nouveaux résidents. Julien Loichat, directeur général du groupe des Pénates, explique que le centre « avait dû, il y a de cela dix ans, dans le cadre de la planification médico-sociale, réduire un certain nombre de lits ». Ces chambres avaient été utilisées comme bureaux pour la partie administrative de l’institution. « Cette situation n’était pas idéale, ni pour les personnes qui y travaillent ni pour la demande de résidence aux Planchettes de la part des seniors qui est de plus en plus grande. », indique Julien Loichat. La nouvelle extension a donc permis de libérer des places, afin d’accueillir de nouvelles personnes.