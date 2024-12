La présidence du Conseil de ville de Delémont revient à Michel Rion

Le premier citoyen de Delémont sera un membre du groupe CS-POP et Vert-e-s l’an prochain. Michel Rion a été élu lundi soir à l’unanimité à la présidence du Conseil de ville pour 2025. Entré il y a deux ans au sein du législatif de la capitale jurassienne, ce juriste succédera dès le mois de janvier au libéral-radical Pascal Domont. Il sera accompagné par Pauline Rais (PCSI) à la 1re vice-présidence et Noémie Chiffelle Lachat (PS) à la 2ème vice-présidence. Lors de son discours, Michel Rion s’est dit fier et enthousiasme par rapport à ce nouveau rôle. Il a déclaré vouloir mener les débats au mieux pour aboutir aux meilleures solutions possibles. « Je vois ça comme un rôle d’organisation. Il y aura beaucoup de chantiers difficiles au menu du Conseil de ville, donc d’autant plus d’intérêt à amener un cadre serein et ordonné », a-t-il souligné à notre micro.

Même s’il est juriste de formation, Michel Rion entend se montrer humble face à sa nouvelle fonction. « Il y aura probablement de petits accros. Nous sommes avant tout dans des débats humains qui font place à l’appréciation et l’improvisation. On voit parfois qu’il y a des failles dans les articles du règlement. La connaissance du droit ne permet pas forcément d’y répondre de la bonne façon, donc il faudra aussi compter sur d’autres qualités », nous a précisé le nouveau président.