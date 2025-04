Un pas vers une solution concernant la péréquation financière sur Moutier

Le canton du Jura reçoit le soutien de la commission des finances du Conseil national dans le dossier de la péréquation financière en lien avec Moutier. L’entité a accepté vendredi, par 11 voix contre 10 et 1 abstention, une proposition demandant que la Confédération effectue des paiements compensatoires temporaires en faveur de l’Etat jurassien. Selon le texte adopté, « le Conseil fédéral doit examiner toutes les options qui permettent au canton du Jura de recevoir 13 millions de francs par an des caisses fédérales entre 2027 et 2031, en complément du concordat conclu avec le canton de Berne ».

Le transfert de Moutier dans le canton du Jura a, en effet, des conséquences sur la péréquation financière. Le mécanisme de calcul du système ne s’applique que de manière différée et entraîne un manque à gagner de 65 millions de francs sur six ans pour l’Etat jurassien. La commission estime ainsi qu’il est nécessaire d'agir pour que l'intégralité des données de Moutier soit prise en considération dès son changement de canton.

Ces fonds pourraient provenir du programme d'allègement budgétaire 2027, indiquent vendredi les services du Parlement. Le Conseil national devrait se pencher sur la motion à la session d’été. /ATS-comm-alr