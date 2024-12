Delémont se dote à son tour d’un frigo public et solidaire

Un frigo public et solidaire prend ses quartiers à Delémont. La municipalité s’est dotée d’une telle installation suite à l’acceptation par le Conseil de ville d’une motion de la socialiste Leïla Hanini. Le frigo est implanté au passage des Ponts – près du bâtiment de Caritas – au pied du pont de la Maltière. Il sera inauguré officiellement samedi prochain 7 décembre, entre 13h30 et 15h.

Le Service communal de la cohésion sociale, de la jeunesse et du logement a travaillé avec l’association Madame Frigo dans cette démarche. Le frigo solidaire a pour but de lutter contre le gaspillage alimentaire, tout en offrant de la nourriture gratuitement aux personnes qui en ont besoin. La population peut y déposer des fruits, des légumes, du pain, des boissons sans alcool et des produits fermés. La viande, le poisson, les produits cuisinés ou ouverts, ainsi que l’alcool ne sont en revanche pas acceptés.

Pour le conseiller communal Patrick Chapuis, le frigo « se situe dans un lieu centré, accessible à tous ». Si la mayonnaise prend, il n’est pas exclu que la ville voie plus grand. « Pour Delémont, c’est une première expérience. On espère débuter positivement et que les gens jouent le jeu. Ce frigo n’est pas une poubelle. Si ça marche, nous pourrions en faire davantage à l’avenir, avec des installations similaires ailleurs en ville », dit Patrick Chapuis.

Une petite équipe de trois bénévoles va gérer le frigo solidaire dans un premier temps. Un passage sera fait trois fois par semaine pour vérifier l’installation, la nettoyer au besoin et éliminer les produits non admis. Il s’agira également de remplir une fiche de contrôle d’hygiène.

A noter qu'un appel a été lancé aux petits commerçants pour les inviter à déposer leurs invendus dans le frigo solidaire en fin de journée.