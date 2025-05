Un léger déficit pour le deuxième budget 2025 de Delémont

Delémont ne risque plus le découvert au bilan - et donc la mise sous tutelle - à court terme mais poursuit les efforts pour assainir ses finances. Le Conseil communal a planché sur une deuxième version du budget 2025 à la suite du rejet en février dernier par le peuple de la première mouture qui comprenait une hausse de la fiscalité. Les nouvelles prévisions tablent sur un léger déficit de 227'350 francs. La ville peut se permettre un excédent de charges puisque le découvert au bilan pourra être résorbé par des recettes fiscales extraordinaires en 2024 (1,8 million de francs en raison de rattrapage de taxations) et la revalorisation de deux biens communaux (le Palastre pour 700'000 francs et le legs Gygax pour 2,4 millions). Le nouveau budget 2025 qui a été présenté ce lundi matin intègre toutefois plusieurs mesures d’économies. La ville se trouve toujours en situation de déficit structurel auquel il faut ajouter des recettes fiscales pour 2025 inférieures aux prévisions et une baisse de la rétrocession liée à la RFFA plus importante qu’anticipée. Le résultat intermédiaire de février présentait donc un déficit de plus de 1,1 million de francs.





Des économies maintenues et d’autres qui s’ajoutent

Le Conseil communal a renoncé à toute hausse de la quotité d’impôt dans le deuxième budget 2025 mais il a conservé toutes les mesures d’austérité contenues dans la première version. La réduction des effectifs de l’administration est ainsi poursuivie avec 183,6 EPT prévus. La diminution de la masse salariale de 200'000 francs est également maintenue. Elle sera réalisée par le renoncement à certaines mesures comme le doublage temporaire de postes. Les hausses de taxes sont aussi conservées mais tout cela s’avère insuffisant. De nouvelles mesures d’économies ont ainsi été décidées. Les subventions aux clubs, associations et institutions culturelles et sportives ont ainsi été revues à la baisse. La diminution se monte à 5% pour les « grandes structures » - soit Delémont’BD, le Musée jurassien d’art et d’histoire, le Théâtre du Jura, le SAS et le CCRD - et à 10% pour les

« petites structures » comme, par exemple, le Club de natation ou Delémont-Hollywood. Le montant total économisé sur ce point se situe à 52'000 francs pour 40 entités concernées. Plusieurs hausses tarifaires sont aussi prévues, notamment pour les locations de salles, les entrées aux piscines ou encore le stationnement. Elles s’accompagneront de réduction d’horaires d’ouverture. Une ponction de 1% de la masse salariale sera, par ailleurs, opérée sur le 13e salaire de la fonction publique. La mesure qui est exceptionnelle est compensée par l’octroi d’un jour de congé supplémentaire. Des ajustements ont, enfin, été réalisées en lien avec les subventions octroyées par Services industriels de Delémont en matière d’énergies renouvelables et d’économies d’énergie. Le nouveau budget 2025 sera soumis le 26 mai au Conseil de ville. /comm-fco