Faut voir avec le maire : Le Bémont

C’est un maire qui a su se faire sa place dans les Franches-Montagnes… André Tschudi, qui vit son 3e et dernier mandat à la tête du Bémont, était l’invité de Faut voir avec le maire ce mardi. Le Delémontain de 60 ans, géomètre indépendant et sans étiquette partisane, est installé au Bémont depuis plus de 30 ans. « Il m’a fallu deux ans pour pouvoir m’asseoir à la table ronde d’un restaurant parce que les Francs-Montagnards sont parfois assez virulents pour des gens qui viennent de la Vallée. Le fait que je vienne de la Vallée me permet parfois d’avoir un rôle de modérateur ou temporisateur parce que je n’ai pas vécu les histoires de famille », se réjouit-il dans le cadre de son mandat de maire.