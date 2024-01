Faut voir avec le maire : Grandfontaine

La rénovation du bâtiment scolaire, une priorité

Le dossier prioritaire sur le bureau du maire c’est la rénovation du bâtiment scolaire qui comprend deux classes, les bureaux communaux, la halle polyvalente, les cantines du football et de la pétanque. « On réfléchit si on ne va pas aller un peu plus loin et adapter le bâtiment aux souhaits des sociétés », précise Sylvain Quiquerez. Le maire veut aussi relancer le projet de construction d’une cabane forestière : « C’est un souhait des citoyens d’avoir une cabane forestière à eux », estime-t-il. Sylvain Quiquerez espère aussi attirer de nouveaux habitants dans le cadre du futur Plan d’aménagement local : « On souhaite développer un quartier d’habitations », se réjouit-il, visant l’ouverture de 8 à 9 parcelles. /mmi