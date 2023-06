Moutier : le nivellement des tombes en question

La dimension émotionnelle est évidemment prépondérante. Mais la réalité du terrain apporte une autre clé de lecture. En sillonnant les secteurs concernés, on s'aperçoit que plus de la moitié des tombes sont totalement abandonnées. Certaines ont même été envahies par la végétation. « Dans ce contexte, on ne peut pas se permettre d’accorder une prolongation pour certaines tombes seulement », justifie Daniel Jabas.





De nouvelles pratiques

Le responsable insiste aussi sur un autre phénomène : actuellement, plus de 80% des corps sont incinérés. La moitié des cendres sont déposées au Jardin des souvenirs, tandis qu'une autre partie est disséminée dans la nature. « Ceci pour dire que les tombes classiques deviennent de plus en plus rares », ajoute-t-il.

Enfin, s'agissant de cette règle des concessions, Daniel Jabas précise une exception : celle du secteur dédié aux enfants. Un secteur peu étendu, plus sensible, où il a été décidé de maintenir les tombes sans limitation de temps. /oza