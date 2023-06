Longo Maï, à contre-courant depuis 50 ans

Le mouvement Longo Maï célèbre un demi-siècle d’existence. Parmi la dizaine de coopératives qui existent à travers l’Europe, la ferme de Montois à Undervelier va marquer le coup par le biais d’une fête qui aura lieu les 8 et 9 juillet. Elle accueille actuellement une quinzaine de personnes de tous âges qui vivent sur l’exploitation de la manière la plus autonome possible. Avec un budget annuel d’environ 200'000 francs, la coopérative fonctionne notamment grâce à son activité agricole. Elle revend également de l’électricité produite par sa propre centrale hydroélectrique. Le mouvement est, par ailleurs, actif sur le plan politique et civique. Ses membres se battent notamment pour les droits des réfugiés, la solidarité, mais également des problématiques plus locales comme la grève des femmes et la lutte contre le projet de géothermie profonde sur leur commune.





Une naissance en France

Longo Maï est officiellement né en 1973 en Provence. « Dès le départ, nous étions à contre-courant », a expliqué jeudi en conférence de presse Raymond Gétatz, membre du mouvement depuis 49 ans. Plusieurs fondateurs ont été expulsés par les autorités françaises peu de temps après et sont ainsi allés créer de nouvelles coopératives ailleurs sur le Vieux Continent. Aujourd’hui, le mouvement compte plus de 200 adultes et une centaine d’enfants au total. En dehors de la Suisse, il est représenté en France, en Autriche, en Allemagne ainsi qu’en Roumanie et en Ukraine. Ses idéaux sont notamment basés sur le refus de la société de consommation, de la croissance ou encore de l’exploitation de l’homme par l’homme. « Le fait d’être solidaires, égalitaires, ce sont des valeurs qui n’ont pas changé en 50 ans », souligne Raymond Gétatz.