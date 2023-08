Café des Arts : Elisa Shua Dusapin

L’autrice franco-jurassienne Elisa Shua Dusapin sort cette semaine son quatrième roman aux éditions Zoé. Le vieil incendie se déroule dans une bâtisse ancienne du Périgord, et raconte les retrouvailles de deux sœurs, Agathe et Véra, après quinze années d’éloignement.

Elisa Shua Dusapin nous emmène dans la campagne. Ce lieu est décrit avec détails, les mots sont sculptés dans la dentelle, et la Jurassienne livre ici un écrit plus personnel. Si les personnages ne sont pas forcément inspirés de ses proches, leurs rapports et dialogues sont toujours très marqués, détaille l’autrice.