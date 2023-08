La dernière Tuile vient de tomber

Pas la fin de la satire dans le Jura



La fin de La Tuile marque ainsi la fin d’une institution dans le paysage médiatique de la région, d’un journal au ton irrévérencieux et moqueur qui aura égratigné un paquet de personnalités jurassiennes et pro-bernoises. « J’ai toujours cette faculté d’être apprécié par une petite minorité et détesté par une grande majorité », confie Pierre-André Marchand. Elle marque également la retraite de ce personnage truculent et haut en couleur. Le citoyen de Soulce, 80 ans cette année, s’est illustré durant cette aventure par sa plume acérée et son verbe fleuri qu’il portait jusque devant les tribunaux au cours des nombreux procès qui ont visé la publication. « La Tuile, j’aurais pu l’appeler le Boomerang, parce qu’elle m’est revenue un paquet de fois dans la gueule ! », nous confiait-il d’ailleurs il y a deux ans lors du cinquantenaire de La Tuile.

Malgré la disparition du journal, Pierre-André Marchand, ne craint pas pour l’avenir de la satire dans le Jura : « Je ne me prend pas pour quelqu’un d’indispensable », affirme-t-il. /jpi-gtr