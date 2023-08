Luca Parmitano, lien entre les astronautes en mission et la base de Cap Canaveral

La fusée Falcon 9 doit décoller ce samedi matin à 9h29 heures suisse, 3h29 à Cap Canaveral en Floride. La capsule Dragon est habitée par l’astronaute de la NASA Jasmin Moghbeli, Andreas Mogensen (premier pilote étranger) du Danemark, un astronaute japonais et un cosmonaute russe.

Roland J. Keller, ingénieur et journaliste spécialisé dans l’aérospatiale, est parti à la rencontre de Luca Parmitano. L’astronaute italien qui a 2000 heures de vol avec plusieurs engins et 366 jours dans l’espace à son compteur va suivre ce décollage avec beaucoup d’attention. Il est le lien entre les astronautes en vol et la terre…