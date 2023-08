Élections fédérales : nombre de candidats stable dans le Jura

Les dés sont jetés pour le volet jurassien des élections fédérales du 22 octobre prochain. Le délai de dépôt des candidatures dans le canton est arrivé à échéance ce midi. La Chancellerie d’Etat communiquera officiellement dans l’après-midi sur les listes définitives qui ont été déposées.

A l’heure actuelle, le nombre de candidats est stable : 40 personnes ont fait acte de candidature pour les deux Chambres, le même nombre que lors des élections fédérales de 2019. Ils sont 11 candidats pour le Conseil des Etats, contre 8 il y a quatre ans et 34 candidats pour le Conseil national, comme en 2019. Certains prétendants sont en lice pour les deux Chambres et 14 candidats l’étaient déjà il y a quatre ans, soit un taux de 35%. 10 autres candidats de cinq partis différents figurent sur des listes estampillées « Jeunes ».







Deux partis absents et deux nouveaux

Deux partis jurassiens n’ont pas présenté de candidats : le PCSI, qui avait six prétendants en 2019, et le CS-POP. Un parti et un mouvement montent en revanche dans l’arène pour la première fois dans le Jura : les Vert’libéraux avec six candidats et HelvEthica avec deux prétendants qui se présentent tant aux Etats qu’au National. Pour rappel, le mouvement HelvEthica est né durant la pandémie de Covid-19 pour lutter contre la vaccination obligatoire et la garantie des droits fondamentaux.







Deux ministres et trois sortants en lice

Trois des quatre élus sortants sont dans la course : la socialiste Mathilde Crevoisier Crelier et le centriste Charles Juillard pour la Chambre des cantons, le socialiste Pierre-Alain Fridez pour la Chambre du peuple. Deux ministres se présentent aux Etats : la socialiste Nathalie Barthoulot et le PLR Jacques Gerber, sur une liste commune avec l’UDC baptisée « Ensemble ». Douze députés ou suppléants et quatre maires sont également en lice.

En tout, 18 candidats proviennent du district de Delémont, 14 d’Ajoie, 6 des Franches-Montagnes et 2 de Moutier. La localité la plus représentée est Porrentruy avec quatre prétendants, devant Delémont et Courtételle qui en ont trois. /rch