La SNEP de Lajoux inaugurée après 15 ans d’attente

« Pas de bassin en béton, juste des roseaux, du gravier, et un site naturel préservé », résume fièrement Raphaël Riat, chef de travaux pour le bureau RWB qui a conçu l’ouvrage qui traite désormais les eaux usées du village franc-montagnard de manière naturelle. « Elles sont filtrées par un filtre en couches de gravier d’environ un mètre d’épaisseur, avec des roseaux qui maintiennent sa perméabilité. En dessous il y a une géomembrane d’étanchéité qui retient les eaux, et un système de drainage qui va amener l’eau vers un deuxième filtre », résume Raphaël Riat. L’eau usée est « dispersée » sur la surface des grandes fosses de 90m sur 15m par un labyrinthe de tuyaux qui forment une « rampe d’alimentation »… et le tour est joué ! Quand l’eau ressort du deuxième filtre, elle est traitée et reversée dans le ruisseau du Miéry. Le tout fonctionne quasi sans électricité, mais mécaniquement par un système de siphon. « On s’est passé de pompage. Seul le dégrilleur, qui remonte les déchets plastiques et autres lingettes, a besoin d’électricité toutes les 30 minutes ou une heure », explique l’ingénieur.