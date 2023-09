Nette augmentation des primes maladie dans le Jura

Comment les assurés peuvent économiser selon les experts

Selon les experts, les ménages suisses peuvent atténuer l'augmentation attendue des primes d'assurance-maladie. Il serait possible d'économiser des centaines de francs par mois.

Si les assurés changent par exemple de prestataire d'assurance maladie et choisissent le modèle d'assurance le plus avantageux, ils peuvent amortir quelque peu le « choc », avertit ainsi par exemple le service suisse de comparaison en ligne Moneyland.ch. L'OFSP recommande d'adresser sa lettre de résiliation en recommandé ou en courrier A Plus (suivi électronique des envois). Le changement doit être annoncé à la caisse-maladie d'ici au 30 novembre. Qu'il trouve une prime meilleur marché ou qu'il souhaite simplement changer de caisse-maladie, tout assuré est en droit de le faire. L'affiliation à la caisse que l'on quitte ne devient effective qu'au moment où la nouvelle caisse informe l'ancienne que la personne concernée est assurée auprès d'elle sans interruption de sa protection contractuelle.

Moneyland ainsi que le service de comparaison Comparis conseillent en outre aux assurés adultes de toujours choisir la franchise la plus élevée (2500 francs) ou la plus basse (300 francs) auprès de leur caisse maladie. « Une franchise qui se situe entre ces deux valeurs n'est pas rentable d'un point de vue financier ».

Malgré la flambée des primes et les possibilités d'économie, seul un assuré sur trois change d'assurance maladie, comme le montre un récent sondage de la plateforme de comparaison Hellosafe. Selon ce sondage, la prime moyenne en 2023 pour l'assurance de base était de 377 francs par personne et la franchise moyenne de 1304 francs. /the-nmy-ATS