Une procédure ouverte contre Christian Wohlwend

La Fédération suisse de hockey sur glace (SIHF) va se pencher sur le comportement de Christian Wohlwend. Le Juge unique a ouvert une procédure ordinaire contre l’entraîneur du HC Ajoie. Le Canado-Suisse s'est fait remarquer lors du match de National League de vendredi par des gestes de mépris envers l’entraîneur de Fribourg Christian Dubé. Il s’agira de déterminer s’il a violé les principes régissant le comportement dans le règlement juridique de la SIHF, selon un communiqué transmis lundi après-midi.

Contacté plus tôt dans la journée pour évoquer cette affaire, le directeur sportif du HCA Julien Vauclair nous a confié qu’il n’avait aucun commentaire à faire pour le moment et qu’une rencontre était prévue plus tard ce lundi avec des discussions à la clé. /comm-emu