100 épisodes pour raconter l’histoire suisse

Parmi les épisodes racontés par Benedikt Meyer, un certain nombre concernent la région. « Le livre aborde évidemment la Question jurassienne, mais aussi d’autres choses moins connues, comme par exemple l’histoire du cadeau du roi Rodolphe. C’est le dernier roi de Bourgogne, qui n’a pas d’enfant, et qui offre en 999 l’abbaye de Moutier-Grandval et toutes ses terres à l’évêque de Bâle, dont le territoire du Jura actuel. Et c’est ainsi que se crée l’évêché de Bâle, qui explique notamment la présence de la crosse de l’évêque de Bâle sur les drapeaux du Jura, de Bâle-Ville et Bâle-Campagne… », conclut Benedikt Meyer. /comm-tbe