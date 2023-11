Un livre pour faire parler les morts

La mort est parfois un sujet sensible dont il n’est pas facile de parler. Ce 1er novembre, jour de Toussaint, est l’occasion de célébrer les personnes qui nous ont quittés. Une artiste jurassienne a, de son côté, décidé de les faire parler. La Bruntrutaine Rachel Monnat a sorti un livre intitulé « Je suis mort » il y a quelques mois. Dans son ouvrage, le public peut découvrir le témoignage de six hommes décédés dans des circonstances différentes telles que la maladie, l’accident de voiture ou encore le suicide. « Ce sont des gens qui ont fait quelque chose de bien sur Terre. Mais j’ai eu aussi envie de retranscrire le témoignage de quelqu’un qui a fait du mal sur Terre. Je me suis donc intéressée à un tueur en série », explique Rachel Monnat.

Selon la Jurassienne, la mort reste une thématique relativement taboue dans notre société. « Je tiens beaucoup de stands et je discute avec les gens. Rien qu’avec le titre de mon livre, certaines personnes partent presque en courant, car elles ne supportent pas de parler de ce thème. Au contraire, d’autres personnes sont très attirées par le sujet », précise l’autrice qui s’est également intéressée à la sexualité et à la nudité par le passé.